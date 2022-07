Luca Serianni investito ad Ostia sulle strisce pedonali: il celebre linguista è in coma irreversibile (Di lunedì 18 luglio 2022) Luca Serianni, celebre linguista e filologo, è stato investito ad Ostia, verso le 7.30 di questa mattina, mentre attraversava la strada all?incrocio fra via Isole del Capo... Leggi su ilmattino (Di lunedì 18 luglio 2022)e filologo, è statoad, verso le 7.30 di questa mattina, mentre attraversava la strada all?incrocio fra via Isole del Capo...

