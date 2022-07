Luca Serianni, il noto linguista investito questa mattina: è in grave condizioni (Di lunedì 18 luglio 2022) Ricoverato in gravi condizioni il noto linguista Luca Serianni; è stato investito questa mattina ad Ostia mentre era sulle strisce pedonali. Luca Serianni investito stamattina a Ostia: critiche le condizioni Luca Serianni – Photo Credits: Notizie.itinvestito questa mattina a Ostia il linguista e filosofo Luca Serianni. L’ex docente della Sapienza è stato brutalmente investito e travolto da un’auto. Il linguista stava attraversando le strisce pedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 luglio 2022) Ricoverato in graviil; è statoad Ostia mentre era sulle strisce pedonali.staa Ostia: critiche le– Photo Credits: Notizie.ita Ostia ile filosofo. L’ex docente della Sapienza è stato brutalmentee travolto da un’auto. Ilstava attraversando le strisce pedonali all’incrocio tra via Isole del Capo Verde ...

