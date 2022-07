Luca Salatino e Soraia Allam Cerruti si sono lasciati? Tutti gli indizi che fanno pensare alla rottura (Di lunedì 18 luglio 2022) Quest’estate a quanto pare sta mettendo al tappeto le coppie di Uomini e Donne: pare che i troni dell’ultima edizione del dating show non siano stati portatori dell’amore vero e indissolubile. Dopo Matteo Ranieri e Valeria Cardone (trono fulmine, rapporto poco social) sarebbe scoccata l’ora dell’addio per Luca Salatino e Soraia allam Cerruti (trono eterno, rapporto molto molto social). Si accumulano indizi su indizi che porterebbero a una sola conclusione: anche questa coppia ha fatto il suo tempo (un tempo decisamente, a dirla tutta). Luca Salatino, dal trono eterno alla scelta “ripiego” Luca Salatino è rimasto sul trono per un tempo veramente eterno: per mesi, ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 18 luglio 2022) Quest’estate a quanto pare sta mettendo al tappeto le coppie di Uomini e Donne: pare che i troni dell’ultima edizione del dating show non siano stati portatori dell’amore vero e indissolubile. Dopo Matteo Ranieri e Valeria Cardone (trono fulmine, rapporto poco social) sarebbe scoccata l’ora dell’addio per(trono eterno, rapporto molto molto social). Si accumulanosuche porterebbero a una sola conclusione: anche questa coppia ha fatto il suo tempo (un tempo decisamente, a dirla tutta)., dal trono eternoscelta “ripiego”è rimasto sul trono per un tempo veramente eterno: per mesi, ...

