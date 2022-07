L’orologio da 2 milioni di euro di Leclerc scippato da tre napoletani: costretti a svenderlo in Spagna (Di lunedì 18 luglio 2022) Richard Mille, modello Rm 67-02, fatto a mano. Con tanto di dedica della casa di produzione incisa sulla cassa. L’orologio rubato al pilota Ferrari Charles Leclerc lo scorso 18 aprile ha un valore vicino ai due milioni di euro, anche se è difficile stimarlo con esattezza. Dal momento del furto se ne erano perse le tracce ma ora gli investigatori hanno rintracciato gli ultimi movimenti. Il quotidiano Il Mattino ha diffuso le prime ricostruzioni emerse dalle indagini: L’orologio sarebbe stato venduto a un imprenditore spagnolo a circa 200 mila euro, un decimo del suo valore. La banda sarebbe stata composta da tre uomini napoletani, specializzati in furti in trasferta. Subito dopo il furto L’orologio sarebbe stato custodito a Napoli. La banda di ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 luglio 2022) Richard Mille, modello Rm 67-02, fatto a mano. Con tanto di dedica della casa di produzione incisa sulla cassa.rubato al pilota Ferrari Charleslo scorso 18 aprile ha un valore vicino ai duedi, anche se è difficile stimarlo con esattezza. Dal momento del furto se ne erano perse le tracce ma ora gli investigatori hanno rintracciato gli ultimi movimenti. Il quotidiano Il Mattino ha diffuso le prime ricostruzioni emerse dalle indagini:sarebbe stato venduto a un imprenditore spagnolo a circa 200 mila, un decimo del suo valore. La banda sarebbe stata composta da tre uomini, specializzati in furti in trasferta. Subito dopo il furtosarebbe stato custodito a Napoli. La banda di ...

