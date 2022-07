“Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi”. Mediaset, il retroscena che fa tremare Barbara D’Urso (Di lunedì 18 luglio 2022) Barbara D’Urso lascia Mediaset? Il contratto fino a dicembre 2022 sembra blindato ma qualcosa non torna. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Il giornale diretto da Roberto D’Agostino nelle scorse ore, ha raccontato come che la situazione tra la D’Urso e il Biscione non sarebbe per nulla idilliaca. Fino ad aprile Carmelita sarebbe stata fuori dal piano Mediaset. Scrive Dagospia: “Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità”, ha ribadito Dagospia. E ancora: “La controprova anche in un facile ragionamento. Provate a scrivere di un contratto non rinnovato di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Silvia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 18 luglio 2022)lascia? Il contratto fino a dicembre 2022 sembra blindato ma qualcosa non torna. A lanciare l’indiscrezione è Dagospia. Il giornale diretto da Roberto D’Agostino nelle scorse ore, ha raccontato come che la situazione tra lae il Biscione non sarebbe per nulla idilliaca. Fino ad aprile Carmelita sarebbe stata fuori dal piano. Scrive Dagospia: “Indiscrezione credibile e verificata. Notizia che confermiamo ancora una volta. Rilanciata da tutte le testate e non smentita per oltre due mesi dai vertici del Biscione. Una scelta precisa, non una casualità”, ha ribadito Dagospia. E ancora: “La controprova anche in un facile ragionamento. Provate a scrivere di un contratto non rinnovato di Paolo Bonolis, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Maurizio Costanzo e Silvia ...

