LIVE Scherma, Mondiali 2022 in DIRETTA: tutti gli azzurri agli ottavi nella spada e nella sciabola, fuori solo Santucci (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.12 Un assalto davvero spettacolare ed emozionante, Samele l’ha vinto coi nervi, con la testa e con il cuore. 15-14 SAMELEEEEEEEE! STOCCATA ALL’AZZURRO PER LA VITTORIA! Proteste veemente dell’egiziano. 14-14! CHE FINALE! 14-13 Elsissy! L’egiziano colpisce, in ginocchio Samele a protestare. 13-13. Adesso l’egiziano è in trance agonistica gasato dal pubblico di casa. 13-11 Samele. Adesso è l’azzurro a protestare per due stoccate dubbie. 12-9 SAMELE! Assegnata 13-con il video replay una stoccata all’azzurro. 11-8 SAMELE! TROVA IL VARCO! Stoccata preziosissima! 9-7 Samele! È veramente equilibrato questo confronto. Entrambi prevedono le mosse dell’altro. 8-6 Samele. Bellissimo allungo prima dell’intervallo che segna la metà. 7-6 Samele. Una stoccata a testa nella fase centrale ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.12 Un assalto davvero spettacolare ed emozionante, Samele l’ha vinto coi nervi, con la testa e con il cuore. 15-14 SAMELEEEEEEEE! STOCCATA ALL’AZZURRO PER LA VITTORIA! Proteste veemente dell’egiziano. 14-14! CHE FINALE! 14-13 Elsissy! L’egiziano colpisce, in ginocchio Samele a protestare. 13-13. Adesso l’egiziano è in trance agonistica gasato dal pubblico di casa. 13-11 Samele. Adesso è l’azzurro a protestare per due stoccate dubbie. 12-9 SAMELE! Assegnata 13-con il video replay una stoccata all’azzurro. 11-8 SAMELE! TROVA IL VARCO! Stoccata preziosissima! 9-7 Samele! È veramente equilibrato questo confronto. Entrambi prevedono le mosse dell’altro. 8-6 Samele. Bellissimo allungo prima dell’intervallo che segna la metà. 7-6 Samele. Una stoccata a testafase centrale ...

