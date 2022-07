LIVE Scherma | Mondiali 2022 in DIRETTA | tutte le azzurre della spada al secondo turno Comincia il torneo della sciabola maschile

Leggi su oasport

(Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10:12 Non c’è un attimo di pausa. Inizia il. In pedana subito due azzurri. Seguiremo stoccata per stoccata Luca Curatoli, che sarà opposto all’americano Thompson. In contemporanea gareggerà Pietro Torre, opposto all’egiziano Moataz. 10:09 AlSantuccio sarà opposta alla francese Josephine Coquin, mentre Fiamingo se la vedrà con l’ucraina Kharkova. Quest’ultimo sarà il rematchrecentissima finale degli Europei di Antalya. 15-13 ALBERTA SANTUCCIO AL!!! Con un pizzico di brivido la siciliana chiude la contesa sconfiggendo una coriacea Hecht. 14-13 Ancora l’israeliana ...