LIVE – Scherma | lunedì 18 luglio Mondiali Il Cairo 2022 | spada femminile in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 18 luglio 2022) Latestuale degli assalti finali dellaaide Ildi. Si inizia a fare sul serio in Egitto: prime medaglie in palio nella rassegna iridata, con l’Italia che scende in pedana con le azzurre Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio. Chi salirà sul podio? L’appuntamento è a partire dalle ore 8.30 italiane di18, con semifinali e finali previste alle ore 17.30 e 18.50 rispettivamente. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LE GARE IN TV IL PROGRAMMA DI GIORNATA IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV GLI ITALIANI IN GARA GIORNO ...