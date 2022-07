LIVE Italia-Belgio calcio femminile, Europei in DIRETTA: Bonansea e Girelli partono titolari (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica se… 20.35 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Giugliano; Bonansea; Girelli. Ct Bertolini. Belgio (4-3-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont, Eurlings, Wullaert. Ct Serneels. 20.30 Buonasera benvenuti alla DIRETTA di Italia-Belgio calcio femminile, sfida decisiva. Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Belgio calcio femminile, Europei, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica se… 20.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Giugliano;. Ct Bertolini.(4-3-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont, Eurlings, Wullaert. Ct Serneels. 20.30 Buonasera benvenuti alladi, sfida decisiva. Buonasera e benvenuti allatestuale di, ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA LIVE | @OfficialUSS1919: Junior #Sambia è arrivato in Italia, visite mediche in corso. Le ul… - mkersofficial : Siamo in live su Twitch con un intervista esclusiva di @Lordchanka98 ai campioni d'Italia di Rainbow Six Siege?? Se… - rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - sportli26181512 : Italia-Belgio femminile, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Ultima e decisiva gara del gruppo… - VoceGiallorossa : ?? LIVE Women's Euro 2022 - Italia-Belgio - Tutte le romaniste in campo dal primo minuto #ASRoma #ASRomaFemminile… -