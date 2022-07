LIVE Italia-Belgio 0-1 calcio femminile, Europei in DIRETTA: sconfitta per le azzurre che escono dalla competizione (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica se… 23.00 Perde l’Italia ed esce dalla competizione, rosa che è stata subito messa sotto pressione dopo la sconfitta contro la Francia, il pareggio contro l’Islanda poneva un bivio che oggi trova la sua fine nella partita persa contro il Belgio. 97? Finisce la partita, Italia-Belgio 0-1. 96? Giacinti manda sul fondo da buone posizione. 94? Esce Cayman, entra Missipo nel Belgio. 92? Palo di Wullaert per il Belgio in contropiede. 90? Ci saranno sette minuti di recupero. 88? La Francia intanto raddoppia contro l’Islanda per 2-0. Ma il Var annulla, si resta 1-0. 86? Bonansea con la punta non impensierisce il portiere. 84? ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica se… 23.00 Perde l’ed esce, rosa che è stata subito messa sotto pressione dopo lacontro la Francia, il pareggio contro l’Islanda poneva un bivio che oggi trova la sua fine nella partita persa contro il. 97? Finisce la partita,0-1. 96? Giacinti manda sul fondo da buone posizione. 94? Esce Cayman, entra Missipo nel. 92? Palo di Wullaert per ilin contropiede. 90? Ci saranno sette minuti di recupero. 88? La Francia intanto raddoppia contro l’Islanda per 2-0. Ma il Var annulla, si resta 1-0. 86? Bonansea con la punta non impensierisce il portiere. 84? ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA LIVE | @OfficialUSS1919: Junior #Sambia è arrivato in Italia, visite mediche in corso. Le ul… - mkersofficial : Siamo in live su Twitch con un intervista esclusiva di @Lordchanka98 ai campioni d'Italia di Rainbow Six Siege?? Se… - rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - Sabatinobenedu1 : RT @cmdotcom: Disfatta #Italia agli Europei: il #Belgio vince 1-0, Azzurre fuori ai gironi - FilippoLaBua1 : RT @cmdotcom: Disfatta #Italia agli Europei: il #Belgio vince 1-0, Azzurre fuori ai gironi -