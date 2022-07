LIVE Italia-Belgio 0-0 calcio femminile, Europei in DIRETTA: tentativo di Girelli! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica se… 11? Angolo del Belgio che non sortisce gli effetti sperati. 9? Belgio che ora diventa molto pericoloso, Italia pericolosamente indietro. 7? Tiro di Eurlings che manda alto sopra la traversa. 5? Intanto nell’altra partita la Francia è già in vantaggio contro l’Islanda per 1-0. Serve la vittoria azzurra. 3? Conclusione di Girelli che chiama all’intervento il portiere. 1? Inizia la partita! 20.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 La prima partita contro la Francia è finita 5-1 per le francesi, mentre la seconda 1-1 contro l’Islanda. 20.40 L’Italia per passare deve vincere contro il Belgio e sperare che l’Islanda ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica se… 11? Angolo delche non sortisce gli effetti sperati. 9?che ora diventa molto pericoloso,pericolosamente indietro. 7? Tiro di Eurlings che manda alto sopra la traversa. 5? Intanto nell’altra partita la Francia è già in vantaggio contro l’Islanda per 1-0. Serve la vittoria azzurra. 3? Conclusione di Girelli che chiama all’intervento il portiere. 1? Inizia la partita! 20.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 La prima partita contro la Francia è finita 5-1 per le francesi, mentre la seconda 1-1 contro l’Islanda. 20.40 L’per passare deve vincere contro ile sperare che l’Islanda ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA LIVE | @OfficialUSS1919: Junior #Sambia è arrivato in Italia, visite mediche in corso. Le ul… - mkersofficial : Siamo in live su Twitch con un intervista esclusiva di @Lordchanka98 ai campioni d'Italia di Rainbow Six Siege?? Se… - rockolpoprock : I Queen e Adam Lambert eseguono “Nessun dorma” per l’Italia - ZonaBianconeri : RT @gilnar76: Italia femminile Belgio 0-0 LIVE: è iniziata la sfida di Manchester! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea ht… - gilnar76 : Italia femminile Belgio 0-0 LIVE: è iniziata la sfida di Manchester! #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead… -