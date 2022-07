LIVE Italia-Belgio 0-0 calcio femminile, Europei in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE L’Italia si qualifica se… 3? Conclusione di Girelli che chiama all’intervento il portiere. 1? Inizia la partita! 20.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 La prima partita contro la Francia è finita 5-1 per le francesi, mentre la seconda 1-1 contro l’Islanda. 20.40 L’Italia per passare deve vincere contro il Belgio e sperare che l’Islanda non vinca contro la Francia. 20.35 Ecco le formazioni ufficiali: Italia (4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Giugliano; Bonansea; Girelli. Ct Bertolini. Belgio (4-3-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont, ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAL’si qualifica se… 3? Conclusione di Girelli che chiama all’intervento il portiere. 1? Inizia la partita! 20.55 Squadre in campo, inni nazionali in corso. 20.50 Tra cinque minuti l’ingresso in campo dei giocatori. 20.45 La prima partita contro la Francia è finita 5-1 per le francesi, mentre la seconda 1-1 contro l’Islanda. 20.40 L’per passare deve vincere contro ile sperare che l’Islanda non vinca contro la Francia. 20.35 Ecco le formazioni ufficiali:(4-4-1-1): Giuliani; Di Guglielmo, Bartoli, Linari, Boattin; Bergamaschi, Rosucci, Simonetti, Giugliano; Bonansea; Girelli. Ct Bertolini.(4-3-3-3): Evrard; Vangheluwe, Kees, Biesmans, Philtjens; Cayman, Vanhaervermaet, De Caigny; Dhont, ...

