LIVE – Giuntoli: "Stiamo seguendo Kim. Dybala non era un'opportunità"

Il ritiro a Dimaro Folgarida sta per volgere al termine: domani, dopo l'ultimo allenamento mattutino, gli azzurri lasceranno il Trentino Alto-Adige e torneranno a Napoli. La squadra, però, resterà solo pochi giorni in città: sabato, infatti, prenderà il via il ritiro a Castel di Sangro. In Abruzzo, i ragazzi di mister Spalletti resteranno fino a sabato 6 agosto. Questa sera, al Teatro di Dimaro, è prevista l'ultima conferenza stampa del ritiro: a parlare sarà il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Scelta a sorpresa del Napoli che ha deciso di non far parlare il tecnico Luciano Spalletti, preferendo Giuntoli al suo posto. Di seguito la diretta testuale della conferenza.

Conferenza Giuntoli

"Kim è un calciatore bravo che Stiamo seguendo come altri e basta, non posso prolungarmi di più. Ci ...

