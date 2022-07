LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: niente lanci di finale per Nick Ponzionel peso. Sara Fantini quarta nel martello! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.02: niente da fare per Ponzio. Gill lo supera a 20.82, per un centimetro e lo estromette dai lanci di finale. Deludente la gara dell’azzurro che poteva puntare a migliorarsi ma non è riuscito a lanciare sui LIVElli di sabato 3.59: Enekwechi si ferma a 20.65 ed è dietro a Ponzio, ora tocca al più pericoloso, Gill 3.58: Al via la prima semifinale dei 1500 maschile. Primi 5 in finale più due migliori tempi. I protagonisti: Gourley (Gbr), Fontes (Esp), Philibert-Thiboutot (Can), Ingebrigtsen (Nor), Garcia (Esp), Coscoran (Irl), Tefera (Eth), Grethen (Lux), Cheruiyot (Ken), Hoare (Aus), Gregorek (Usa), Kerr ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.02:da fare per Ponzio. Gill lo supera a 20.82, per un centimetro e lo estromette daidi. Deludente la gara dell’azzurro che poteva puntare a migliorarsi ma non è riuscito aare suilli di sabato 3.59: Enekwechi si ferma a 20.65 ed è dietro a Ponzio, ora tocca al più pericoloso, Gill 3.58: Al via la prima semidei 1500 maschile. Primi 5 inpiù due migliori tempi. I protagonisti: Gourley (Gbr), Fontes (Esp), Philibert-Thiboutot (Can), Ingebrigtsen (Nor), Garcia (Esp), Coscoran (Irl), Tefera (Eth), Grethen (Lux), Cheruiyot (Ken), Hoare (Aus), Gregorek (Usa), Kerr ...

