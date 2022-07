LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Nick Ponzio nono nel peso di Crouser. Sara Fantini quarta nel martello! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 4.48: Ci siamo! Si preannuncia un’altra tripletto o doppietta ma questa volta per la Giamaica che già ha fatto tripletta a Tokyo 4.44: ORO PER Crouser CON 22.94! Non si migliora Kovacs che dunque è argento con 22.89. Bronzo per Awotunde con 29?29 4.43: E’ tripletta statunitense nel getto del peso! Awotunde lancia a 22.22 e non si migliora. Ora l’ultima battaglia tra Kovacs e Crouser 4.40: E’ Holloway il re dei 110 ostacoli! Lo statunitense trionfa nella sua gara con 13?03, secondo posto per lo statunitense Cunningham a completare l’ennesima doppietta statunitense con 13?08, bronzo per la Spagna con Martinez in 13?17 che è anche il persoanle 4.36: Crouser TORNA ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE4.48: Ci siamo! Si preannuncia un’altra tripletto o doppietta ma questa volta per la Giamaica che già ha fatto tripletta a Tokyo 4.44: ORO PERCON 22.94! Non si migliora Kovacs che dunque è argento con 22.89. Bronzo per Awotunde con 29?29 4.43: E’ tripletta statunitense nel getto del! Awotunde lancia a 22.22 e non si migliora. Ora l’ultima battaglia tra Kovacs e4.40: E’ Holloway il re dei 110 ostacoli! Lo statunitense trionfa nella sua gara con 13?03, secondo posto per lo statunitense Cunningham a completare l’ennesima doppietta statunitense con 13?08, bronzo per la Spagna con Martinez in 13?17 che è anche il persoanle 4.36:TORNA ...

