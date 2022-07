LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Nick Ponzio nono nel peso di Crouser. Fantini quarta nel martello! Fraser Pryce regina dei 100 (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 LA CRONACA DELLE GARE DI OGGI 4.59: L’appuntamento è per domani alle 15.15 per la maratona femminile che apre la quar5ta giornata di gare del Mondiale statunitense. Grazie per averci seguito e buonanotte 4.57: Per l’Italia giornata con più scuro che chiaro. Tutti eliminati in batteria gli specialisti dei 400, Re, Mangione e Scotti, eliminata Dosso in semifinale dei 100, risultato ampiamente atteso, solo nono Nick Ponzio nel getto del peso, mentre il lampo lo ha regalato Sara Fantini, quarta nel lancio del martello 4.55: Si chiude una grande giornata di Atletica leggera a Eugene, la giornata delle doppiette e ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERELA CRONACA DELLE GARE DI OGGI 4.59: L’appuntamento è per domani alle 15.15 per la maratona femminile che apre la quar5ta giornata di gare del Mondiale statunitense. Grazie per averci seguito e buonanotte 4.57: Per l’Italia giornata con più scuro che chiaro. Tutti eliminati in batteria gli specialisti dei 400, Re, Mangione e Scotti, eliminata Dosso in semifinale dei 100, risultato ampiamente atteso, solonel getto del, mentre il lampo lo ha regalato Saranel lancio del martello 4.55: Si chiude una grande giornata dileggera a Eugene, la giornata delle doppiette e ...

