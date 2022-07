LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Korir e Gebreslase si giocano la maratona femminile! (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 16.52 Yeshaneh e Tanui si staccano definitivamente: oltre 20 secondi il ritardo. 16.49 Yeshaneh prova a rimanere vicina, mentre Tanui ha accusato le forti accelerazioni. 16.46 RIMANGONO DA SOLE Korir E Gebreslase! Perde contatto Yeshaneh che paga quattro secondi e Tanui che è ad oltre 10 secondi. 16.44 Prosegue la rimonta di Salpeter e Weldu su Gebreslase, Tanui, Yeshaneh e Korir. 18 secondi il margine. 16.42 Ai 25 chilometri qualcosa hanno recuperato da dietro: 24 secondi il gap. 16.40 Non è semplice rientrare da dietro perché davanti non hanno problemi a proseguire su questo passo. 16.37 La coppia Salpeter-Weldu non ha totalmente mollato la presa ed è ancora ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE16.52 Yeshaneh e Tanui si staccano definitivamente: oltre 20 secondi il ritardo. 16.49 Yeshaneh prova a rimanere vicina, mentre Tanui ha accusato le forti accelerazioni. 16.46 RIMANGONO DA SOLE! Perde contatto Yeshaneh che paga quattro secondi e Tanui che è ad oltre 10 secondi. 16.44 Prosegue la rimonta di Salpeter e Weldu su, Tanui, Yeshaneh e. 18 secondi il margine. 16.42 Ai 25 chilometri qualcosa hanno recuperato da dietro: 24 secondi il gap. 16.40 Non è semplice rientrare da dietro perché davanti non hanno problemi a proseguire su questo passo. 16.37 La coppia Salpeter-Weldu non ha totalmente mollato la presa ed è ancora ...

