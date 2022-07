LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: gruppo a otto in testa nella maratona femminile, inseguitrici a 20? (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Mondiali Atletica 2022 16.03 Le inseguitrici sono a 13 secondi: in testa al gruppetto ci sono le padrone di casa Hall e Bates. 16.00 Dodicesimo chilometro percorso a 3:34 dalle ragazze in testa: un piccolo rallentamento all’interno di una gara percorsa finora ad altissima velocità. 15.58 Da dietro le inseguitrici guidate dalla britannica Piasecki si stanno organizzando per rimontare: 19 secondi il ritardo. 15.55 Davanti c’è anche l’etiope Bekere che è scesa quest’anno sotto il muro delle 2:18.00. 15.53 Rimane sempre agganciata l’israeliana Salpeter che in realtà è di origini eritree. 15.50 Ai 10 chilometri le atlete in testa sono: Ruth ... Leggi su oasport (Di lunedì 18 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIERE16.03 Lesono a 13 secondi: inal gruppetto ci sono le padrone di casa Hall e Bates. 16.00 Dodicesimo chilometro percorso a 3:34 dalle ragazze in: un piccolo rallentamento all’interno di una gara percorsa finora ad altissima velocità. 15.58 Da dietro leguidate dalla britannica Piasecki si stanno organizzando per rimontare: 19 secondi il ritardo. 15.55 Davanti c’è anche l’etiope Bekere che è scesa quest’anno sil muro delle 2:18.00. 15.53 Rimane sempre agganciata l’israeliana Salpeter che in realtà è di origini eritree. 15.50 Ai 10 chilometri le atlete insono: Ruth ...

