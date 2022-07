L'Italia femminile perde col Belgio e saluta gli Europei di calcio (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - L'Italia femminile saluta l'Europeo femminile. A Manchester serviva una vittoria per sperare nella qualificazione ai quarti di finale, ma a festeggiare è il Belgio che trova l'1-0 con De Caigny con l'unico vero tiro nello specchio della porta. Le azzurre lanciano un segnale in apertura con la conclusione di Girelli, capitana di serata con Gama in panchina, dopo pochi secondi di gara ma il Belgio trova le giuste misure in campo e costringe le ragazze di Milena Bertolini a forzare la giocata. Dalla mezz'ora del primo tempo l'Italia prova alzare il proprio baricentro e ad affacciarsi con più convinzione verso l'area avversaria ma, eccezion fatta per un tentativo di Bonansea, per Evrard ci sono ben pochi grattacapi sino al duplice fischio di Martincic. In avvio di ... Leggi su agi (Di lunedì 18 luglio 2022) AGI - L'l'Europeo. A Manchester serviva una vittoria per sperare nella qualificazione ai quarti di finale, ma a festeggiare è ilche trova l'1-0 con De Caigny con l'unico vero tiro nello specchio della porta. Le azzurre lanciano un segnale in apertura con la conclusione di Girelli, capitana di serata con Gama in panchina, dopo pochi secondi di gara ma iltrova le giuste misure in campo e costringe le ragazze di Milena Bertolini a forzare la giocata. Dalla mezz'ora del primo tempo l'prova alzare il proprio baricentro e ad affacciarsi con più convinzione verso l'area avversaria ma, eccezion fatta per un tentativo di Bonansea, per Evrard ci sono ben pochi grattacapi sino al duplice fischio di Martincic. In avvio di ...

