L'Istat: a maggio cresce l'export italiano, +29,5% sull'anno (Di lunedì 18 luglio 2022) L'incremento è trainato soprattutto dalle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Accelerazione con tutti i principali partner, escluse Russia e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 18 luglio 2022) L'incremento è trainato soprattutto dalle vendite di beni strumentali e beni intermedi. Accelerazione con tutti i principali partner, escluse Russia e ...

Pubblicità

istat_it : Commercio estero: a maggio esportazioni +4,8% su aprile e +29,5% su base annua; importazioni +0,3% su mese e +48,8%… - GazzettaSalerno : A maggio 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per l… - marxian991 : Se pensavate che per la Germania sarà un tracollo, ancora non avete capito l'impatto che avrà qui ???? - serenel14278447 : Commercio estero: Istat, export a maggio +29,5% su anno - Gazzettadmilano : RT @Gazzettadmilano: A maggio 2022 si stima una crescita congiunturale per entrambi i flussi commerciali con l’estero, più intensa per le e… -