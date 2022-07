L’incontro tra Fedez e la giovane Azzurra, la 13enne che ha la stessa malattia del rapper | VIDEO (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli occhi che brillavano e quel viso che si è illuminato dopo aver capito che suo padre le aveva raccontato una bugia a fin di bene. Questa è la storia di Azzurra, una 13enne a cui è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. La stessa patologia per cui è stato operato, lo scoro marzo, proprio il suo idolo: Fedez. E quel viaggio che doveva concludersi con un nuovo consulto medico, si rivelato in realtà L’incontro con il suo cantante preferito. Fedez incontra Azzurra, una 13enne che ha il suo stesso tumore La giovane Azzurra non aveva idea che quel viaggio a Milano si sarebbe trasformato nelL’incontro con il suo idolo Fedez. perché suo padre, Luca, l’aveva tenuta ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 18 luglio 2022) Gli occhi che brillavano e quel viso che si è illuminato dopo aver capito che suo padre le aveva raccontato una bugia a fin di bene. Questa è la storia di, unaa cui è stato diagnosticato un tumore neuroendocrino al pancreas. Lapatologia per cui è stato operato, lo scoro marzo, proprio il suo idolo:. E quel viaggio che doveva concludersi con un nuovo consulto medico, si rivelato in realtàcon il suo cantante preferito.incontra, unache ha il suo stesso tumore Lanon aveva idea che quel viaggio a Milano si sarebbe trasformato nelcon il suo idolo. perché suo padre, Luca, l’aveva tenuta ...

