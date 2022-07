Lido abusivo scoperto e smantellato nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 18 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre del Greco (Na) – Aveva realizzato una cabina-spogliatoio in legno e nelle vicinanze erano stati stipati ombrelloni, sedie e tavolini. Tutto vista mare. E qui, nei pressi del porto del Granatello a Portici (Napoli), che un cittadino extracomunitario irregolare aveva deciso di ”impiantare” la sua attività di gestore di un improvvisato stabilimento balneare, ovviamente in mancanza di autorizzazioni, occupando senza titolo un’area demaniale. Personale dell’ufficio marittimo di Portici, sotto la direzione della Capitaneria di Porto di Torre del Greco ed il coordinamento della direzione marittima della Campania, con l’ausilio della polizia municipale e degli agenti di polizia del locale commissariato, sono intervenuti in prossimità dell’area sottostante Villa d’Elboeuf per bloccare e sanzionare un cittadino extracomunitario. L’attività è stata preceduta da ...