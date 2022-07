“L’ho delusa” Elodie ed Emma | il motivo della rottura svelato dopo anni

Leggi su dilei

(Di lunedì 18 luglio 2022)è ormai sulla cresta dell’onda, lei che ha saputo coltivare un innato talento, trasformandosi in breve nella “Rihanna italiana”, come alcuni amano considerarla. Una performer a trecentosessanta gradi che, anche a distanza di, non può che ricordare il periodo trascorso ad Amici di Maria De Filippi, lì dove tutto è iniziato. Un momento crucialesua vita che Peter Gomez nell’ultima puntata de La Confessione, in onda su Nove, non ha potuto far altro che rimembrare. Con un’attenzione particolare al rapporto conMarrone, all’inizio sua grande complice e con la quale, poi, qualcosa sembra essersi incrinato., ilconMarrone L’amicizia traed...