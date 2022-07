L' ex presidente Reggina Gallo arrestato a Catania Sequestro da oltre 1 | 5mln

(Di lunedì 18 luglio 2022) Arresti domiciliari e divieto temporaneo di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno per l’imprenditore Luca, accusato di bancarotta fraudolenta quale legale rappresentante della...

Nei confronti dell'ex presidente della Reggina Calcio il Gip ha disposto anche il sequestro preventivo di beni per circa 1.590.000 di euro e il divieto di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno. La Guardia di finanza di Catania ha eseguito un'ordinanza agli arresti domiciliari per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale nei confronti dell'imprenditore Luca Gallo, rappresentante legale della società. Arresti domiciliari e divieto temporaneo di esercitare l'attività imprenditoriale per un anno per l'imprenditore Luca Gallo, accusato di bancarotta fraudolenta quale legale rappresentante della società.