L’ex giocatore di rugby Ryan Jones ha la demenza senile: “Sono terrorizzato” (Di lunedì 18 luglio 2022) Ryan Jones soffre di demenza senile. È solo l’ultima testimonianza di una lunga serie di ex rugbisti professionisti che, a seguito dei colpi violenti subiti nel corso della carriera, hanno sviluppato forme più o meno aggressive della malattia neurodegenerativa dell’encefalo. Ryan Jones mentre festeggia con il trofeo vinto con la nazionale gallese“Il mio mondo sta andando in pezzi” L’ex rugbista britannico, internazionale con il Galles, ha appena 41 anni e ha rivelato di essere affetto da una forma di demenza ad esordio precoce. Dopo i sintomi sorti negli scorsi mesi, L’ex atleta ha deciso di sottoporsi ad esami specifici. I medici, dopo controlli approfonditi, gli hanno diagnosticato la malattia: “Sono ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022)soffre di. È solo l’ultima testimonianza di una lunga serie di ex rugbisti professionisti che, a seguito dei colpi violenti subiti nel corso della carriera, hanno sviluppato forme più o meno aggressive della malattia neurodegenerativa dell’encefalo.mentre festeggia con il trofeo vinto con la nazionale gallese“Il mio mondo sta andando in pezzi”rugbista britannico, internazionale con il Galles, ha appena 41 anni e ha rivelato di essere affetto da una forma diad esordio precoce. Dopo i sintomi sorti negli scorsi mesi,atleta ha deciso di sottoporsi ad esami specifici. I medici, dopo controlli approfonditi, gli hanno diagnosticato la malattia: “...

