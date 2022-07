Letta | votare fiducia a Governo anche contro spread

(Di lunedì 18 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Giovedì la Bce presenterà i nuovi strumenti per aiutarci a combattere lo. Ma se il giorno prima, mercoledì, in Parlamento non siamo noi a tirarci su da soli sarà più difficile poi chiedere agli altri di salvarci”. Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico, in un tweet con l’hashtag “”.– Foto Agenziafotogramma.it –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Un teatrino in cui Draghi, Di Maio, Conte, Salvini, e Meloni recitano il peggior canovaccio sulla pelle sudata degli italiani. Una recita insipida a cui si è aggregato, senza aggiungere granché ...Se non si dovessero votare nella prossima primavera, ma subito dopo l'estate perché Mario Draghi non ... Carlo Calenda ed Enrico Letta. Quello del senatore di Italia Viva, per la verità, è l'unico ...Le comunicazioni del presidente del Consiglio, Mario Draghi, prima alla Camera poi al Senato. È stata questa la richiesta di Pd e MoVimento 5 ...