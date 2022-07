Leonardo Tumiotto oggi: età, fidanzata, moglie, figli, che cosa fa, lavoro, L’Isola dei Famosi, calendario, FOTO oggi, Instagram (Di lunedì 18 luglio 2022) Leonardo Tumiotto, ex sportivo e nuotatore, è diventato famoso in seguito alla partecipazione a L‘Isola dei Famosi 6, poi si è ritirato dalle scene per occuparsi di altro. Scopriamo cosa fa oggi l’ex campione di nuoto e opinionista televisivo. Leggi anche: GF Vip 7, Andrea Iannone concorrente nel cast del Grande Fratello Vip di Alfonso... Leggi su donnapop (Di lunedì 18 luglio 2022), ex sportivo e nuotatore, è diventato famoso in seguito alla partecipazione a L‘Isola dei6, poi si è ritirato dalle scene per occuparsi di altro. Scopriamofal’ex campione di nuoto e opinionista televisivo. Leggi anche: GF Vip 7, Andrea Iannone concorrente nel cast del Grande Fratello Vip di Alfonso...

Pubblicità

gfvipnews_ : Secondo TvBlog, Rita Dalla Chiesa, Max Felicitas, Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e Fiordaliso non parteciper… - LadyNews_ : #GFVip 7: non ci saranno #MaxFelicitas, #RitaDallaChiesa, #GuendalinaCanessa, #Fiordaliso e #LeonardoTumiotto… - GFNews4 : #Repost @gfvipnews_ Guendalina Canessa,Leonardo Tumiotto e Fiordaliso non parteciperanno al Grande Fratello Vip.?? - gfvipnews_ : Guendalina Canessa, Leonardo Tumiotto e Fiordaliso non parteciperanno al #gfvip. - PBerluskony : Per @tvblogit al @GrandeFratello NON entreranno: - Rita Dalla Chiesa; - Max Felicitas; - Federico Fashion Style; -… -