L'energia è la vera arma atomica russa contro l'Occidente. L'analisi di Andrea Pasini (Di lunedì 18 luglio 2022) L'invasione dell'esercito russo in Ucraina coinvolge tutti noi. In primo luogo umanamente, perché sfido chiunque a rimanere impassibile davanti a tutte quelle vite distrutte, ma purtroppo c'è anche un fattore economico che non possiamo ignorare e che sta riportando lo spettro della recessione su tanti paesi. Dall'inizio del 2021 a oggi, il prezzo del gas ha visto un incremento dell'800%. Un dato che ci lascia sconvolti e che inevitabilmente ci porta a puntare il dito contro Putin, fautore del conflitto tra Russia e Ucraina. Dire che il suo gesto sia stato totalmente inaspettato sarebbe mentire. Da tempo, il presidente russo utilizzava il gas come uno strumento di pressione geopolitica, ma i paesi europei hanno ignorato tutti i segnali, continuando a fare affari con Mosca e creando una vera e propria "dipendenza" dal gas russo, pari a 155 miliardi ...

