Lega | basta giochini Incontro Salvini con parlamentari Tajani | o Draghi bis senza 5s o voto

Pubblicità

elio_vito : La Lega da tempo blocca l'Italia, basta! DdlZan, IusScholae, Coltivazione domestica Cannabis non sono pretese ma Di… - Agenzia_Ansa : Lega: 'Siamo alla farsa. Ora Pd e M5s chiedono a Draghi di comunicare prima alla Camera e poi al Senato solamente p… - AlexBazzaro : *== Governo: Lega, se 5S escono da Aula maggioranza non c'e' piu' = (AGI)* - Roma, 13 lug. - *Se i 5 stelle escono… - MaestroSMorra : Governo: mercoledì la fiducia fiducia prima al Senato. Tajani: 'Draghi bis senza M5s oppure si vota' - Politica - A… - ParliamoDiNews : Governo: mercoledì il voto di fiducia fiducia prima al Senato. Lega: ‘Basta giochini di palazzo Pd-M5s’ | TeLoDoGra… -

Laha attaccato: 'giochi di Palazzo di 5S e Pd, Draghi prima al Senato'. Ira di Salvini contro la mossa di Conte e Letta sulla fiducia: "Vergognoso"con l'indegno teatrino di 5Stelle e PD che, come spiegato giovedì dal Presidente Mario ... Così il vicesegretario della, Lorenzo Fontana. "Siamo alla farsa. Ora Pd e M5s chiedono a Draghi di ...Crisi governo Draghi, le notizie in diretta. In attesa del D-Day di mercoledì, quando il premier si presenterà alle Camere, prosegue la fibrillazione nei partiti. Tra i pontieri ...La Lega nel frattempo non ci sta e attacca: "Basta giochi di Palazzo di 5S e Pd”. Silvio Berlusconi, il leader di Fi, è arrivato a Roma per seguire gli sviluppi, e cresce il pressing del centrodestra ...