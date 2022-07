Leclerc, orologio da 2 milioni scippato da tre napoletani: rivenduto in Spagna (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono tre napoletani – e tutti già noti alle forze dell’ordine – del furto ai danni del pilota della Ferrari, Charles Leclerc. I malviventi avrebbero infatti scippato al 24enne un rarissimo cronografo, un Richard Mille Rm 67-02, peraltro personalizzato dalla casa madre con una dedica all’altezza della cassa, del valore di 2 milioni di euro. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 18 luglio 2022) Sono tre– e tutti già noti alle forze dell’ordine – del furto ai danni del pilota della Ferrari, Charles. I malviventi avrebbero infattial 24enne un rarissimo cronografo, un Richard Mille Rm 67-02, peraltro personalizzato dalla casa madre con una dedica all’altezza della cassa, del valore di 2di euro. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

