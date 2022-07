Le truppe di Crippa L’ultima chance per chi vuole tenere in vita il governo è la fuoriuscita dal M5S dei governisti

(Di lunedì 18 luglio 2022) È inutile girarci intorno: la sopravvivenza delDraghi, al di là della scelta finale del più diretto interessato che è tutta da verificare, poggia in questo momento soprattutto su quella che qualcuno definisce l’operazione, cioè la possibilità didal Movimento 5 Stelle di un congruo numero di deputati (praticamente tutto il direttivo alla camera a partire dal capogruppo). Si parla di una lista di venti/trenta deputati. Nella speranza di chi dall’esterno tifa per questa ipotesi (il Pd lettiano, Di Maio e i suoi, l’ala draghista di Forza Italia e Lega) la nuova scissione dovrebbe convincere Draghi a considerare che la gran parte del “M5s originario” continua a sosil, e che la sua azione può non essere interrotta, anche se Conte e i suoi irriducibili passeranno ...

