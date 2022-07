Le elezioni sono dietro l'angolo. Gasparri: decideremo poi chi sarà premier (Di lunedì 18 luglio 2022) «Mi pare che a oggi, domenica pomeriggio, il quadro porti alle elezioni. Sapendo però che ci sono delle cose importanti da fare. Gli impegni del Pnrr, un decreto sui salari e bollette. Affrontare la questione energetica e gli altri effetti della guerra. E poi la legge di stabilità. Non siamo in una fase ordinaria di lavoro». È il pomeriggio di ieri quando Il Tempo contatta Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e responsabile nazionale enti locali per il partito azzurro. «Ci sono cose rilevantissime e drammatiche e credo che anche Draghi ne terrà conto. Per questo Forza Italia usa un linguaggio cauto ma allo stesso tempo semplice. Noi riteniamo sia Draghi a decidere cosa fare, però allo stesso tempo siamo convinti non sia più possibile andare avanti con il Movimento 5 Stelle che ha fatto i giochini che ben ... Leggi su iltempo (Di lunedì 18 luglio 2022) «Mi pare che a oggi, domenica pomeriggio, il quadro porti alle. Sapendo però che cidelle cose importanti da fare. Gli impegni del Pnrr, un decreto sui salari e bollette. Affrontare la questione energetica e gli altri effetti della guerra. E poi la legge di stabilità. Non siamo in una fase ordinaria di lavoro». È il pomeriggio di ieri quando Il Tempo contatta Maurizio, senatore di Forza Italia e responsabile nazionale enti locali per il partito azzurro. «Cicose rilevantissime e drammatiche e credo che anche Draghi ne terrà conto. Per questo Forza Italia usa un linguaggio cauto ma allo stesso tempo semplice. Noi riteniamo sia Draghi a decidere cosa fare, però allo stesso tempo siamo convinti non sia più possibile andare avanti con il Movimento 5 Stelle che ha fatto i giochini che ben ...

