Le azzurre del volley trionfano contro il Brasile, Paola Egonu segna il nuovo record mondiale (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo sport azzurro segna un’altra importante vittoria ai volleyball National League 2022. La squadra del volley femminile del ct Davide Mazzanti ha trionfato contro il Brasile 3-0 nella finalissima di torneo di pallavolo più importante a livello mondiale, ottenendo così la prima storica vittoria nella competizione. Durante la partita, Paola Egonu ha segnato inoltre il nuovo record mondiale. Formazione che vince non si cambia: Orro in palleggio, Bosetti e Pietrini schiacciatrici, Chirichella e Danesi al centro, Egonu opposta e De Gennaro libero. Così le azzurre del volley femminile hanno riportato una schiacciante vittoria ai ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 18 luglio 2022) Lo sport azzurroun’altra importante vittoria aiball National League 2022. La squadra delfemminile del ct Davide Mazzanti ha trionfatoil3-0 nella finalissima di torneo di pallavolo più importante a livello, ottenendo così la prima storica vittoria nella competizione. Durante la partita,hato inoltre il. Formazione che vince non si cambia: Orro in palleggio, Bosetti e Pietrini schiacciatrici, Chirichella e Danesi al centro,opposta e De Gennaro libero. Così ledelfemminile hanno riportato una schiacciante vittoria ai ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nat… - lauraboldrini : Meravigliosa vittoria delle azzurre del #volley che conquistano la #volleyballnationsleague2022 battendo in finale… - AzzurreFIGC : ???? ???????????? ???????????? ???? ?? Un'occhiata alla preparazione del kit delle #Azzurre per #ItaliaBelgio #LeAzzurreSiamoNoi… - nadiatrentini2 : RT @LalaHu9: Nel frattempo ad Ankara… le azzurre del volley hanno battuto 3-0 il Brasile, vincendo per la prima volta la Nations League.… - laluisellina : RT @Agenzia_Ansa: Le azzurre del ct Davide Mazzanti hanno battuto il Brasile argento olimpico 3-0 nella finalissima di Volleyball Nations L… -