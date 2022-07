Lazio Ilic | Sarri vuole il serbo | Luis Alberto blocca la trattativa

(Di lunedì 18 luglio 2022) Lavoglionodel Verona, ma il suo arrivo èto dalla mancata partenza diLotito ha raggiunto Auronzo di Cadore per stare vicino alla. Incontro anche conper il mercato, il quale ha ribadito la volontà di arrivare adel Verona. Al momento, però, lata perché prima cila cessione di, cercato soprattutto in Liga. Al momento le trattative per la cessione del Mago sono ferme per mancanza di offerte concrete. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

AlfredoPedulla : Il tweet di lunedì alle 00,29: Casale ? Romagnoli ? ora #Maximiano, poi #Provedel, aspettando #Ilic per una #Lazio… - CalcioNews24 : #Sarri vuole #Ilic, #LuisAlberto blocca la trattativa ?? - DanieleTurani : @fbmaarket Questo è il punto primario: la gente deve abbonarsi. Dybala è un ingaggio super e va riconosciuto. La La… - CMondavio : RT @LeBombeDiVlad: ??? #Lazio, continua la campagna di rafforzamento dei biancocelesti ?? Occhi su #Ilic del #Verona #LBDV #LeBombeDiVlad #… - LeBombeDiVlad : ??? #Lazio, continua la campagna di rafforzamento dei biancocelesti ?? Occhi su #Ilic del #Verona #LBDV… -

Commenta per primo Laha puntato Ivandel Verona. I gialloblù l'avevano preso a titolo definitivo dal Manchester City dopo averlo avuto un anno in prestito e ora possono rivenderlo a una cifra superiore. Lotito ...Laè stata smantellata e ricostruita, erano i patti che Lotito e Tare avevano siglato con Mau ... Sarri, famelico, chiede un centrocampista in più a prescindere (del Verona ), la società lo ...Tutte le trattative di questa sessione estiva di calciomercato dei biancocelesti: Romagnoli, Gila e Maximiano biancocelesti, idea Petagna Questa sessione estiva di calciomercato sta vedendo la Lazio c ...RASSEGNA STAMPA - Auronzo è allenamenti e preparazione atletica, ma anche possibilità di confronti sul futuro tecnico della Lazio. Come sottolinea l'odierna rassegna stampa a cura ...