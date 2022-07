Lascia il Napoli: tutto fatto per il trasferimento dell’azzurro (Di lunedì 18 luglio 2022) Fatta per Franco Ferrari dal Napoli al Vicenza. Il calciatore argentino cambia maglia ed approda nel capoluogo dell’omonima provincia in Veneto. Il Vicenza continua ad essere sempre più attivo sul mercato e ha chiuso la trattativa per quello che sarà il nuovo attaccante biancorosso nella prossima stagione. Franco Ferrari si trasferirà quindi dopo l’esperienza in prestito al Pescara in Serie C. La stagione appena conclusa è stata condita da ben 17 gol in campionato, sfiorando la vittoria della classifica marcatori del girone B (18 gol a pari merito Zamparo della Reggiana e Rolfini dell’Ancona Matelica). Gol importantissimi che hanno di fatto aiutato la squadra abruzzese al raggiungimento del quinto posto. Quinto posto che è valso un posto nei playoff, salvo poi essere eliminati agli ottavi di finale contro la Feralpi Salò. Il centravanti ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 18 luglio 2022) Fatta per Franco Ferrari dalal Vicenza. Il calciatore argentino cambia maglia ed approda nel capoluogo dell’omonima provincia in Veneto. Il Vicenza continua ad essere sempre più attivo sul mercato e ha chiuso la trattativa per quello che sarà il nuovo attaccante biancorosso nella prossima stagione. Franco Ferrari si trasferirà quindi dopo l’esperienza in prestito al Pescara in Serie C. La stagione appena conclusa è stata condita da ben 17 gol in campionato, sfiorando la vittoria della classifica marcatori del girone B (18 gol a pari merito Zamparo della Reggiana e Rolfini dell’Ancona Matelica). Gol importantissimi che hanno diaiutato la squadra abruzzese al raggiungimento del quinto posto. Quinto posto che è valso un posto nei playoff, salvo poi essere eliminati agli ottavi di finale contro la Feralpi Salò. Il centravanti ...

