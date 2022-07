Lady Gaga, ritorno in grande stile per l’artista. Ma non mancano i drammi (Di lunedì 18 luglio 2022) Lady Gaga torna con un grande show ma dietro le quinte non mancano i problemi. Il tour “Chromatica Ball” è partito il 17 luglio dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, alla presenza di circa 60mila spettatori. Uno spettacolo nello spettacolo, iniziato con una tripletta da sogno “Bad Romance“, “Just Dance”, “Poker Face” e terminato con la prima performance live di “Hold My Hand“, brano tratto dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick”. Nel mezzo c’è stata l’occasione per portare per la prima volta sul palco i brani dell’album “Chromatica” e per proporre classici come “Monster” e “Shallow“, in un’ambientazione da horror movie. Lady Gaga sul palco della Merkur Spiel-Arena di DüsseldorfIl tutto condito da effetti speciali con fuoco e giochi di luce. Insomma, una “prima” perfetta per il ... Leggi su luce.lanazione (Di lunedì 18 luglio 2022)torna con unshow ma dietro le quinte noni problemi. Il tour “Chromatica Ball” è partito il 17 luglio dalla Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf, alla presenza di circa 60mila spettatori. Uno spettacolo nello spettacolo, iniziato con una tripletta da sogno “Bad Romance“, “Just Dance”, “Poker Face” e terminato con la prima performance live di “Hold My Hand“, brano tratto dalla colonna sonora di “Top Gun: Maverick”. Nel mezzo c’è stata l’occasione per portare per la prima volta sul palco i brani dell’album “Chromatica” e per proporre classici come “Monster” e “Shallow“, in un’ambientazione da horror movie.sul palco della Merkur Spiel-Arena di DüsseldorfIl tutto condito da effetti speciali con fuoco e giochi di luce. Insomma, una “prima” perfetta per il ...

