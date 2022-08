Lady Gaga: outfit punk-rock Versace nel “Chromatica Ball Tour” (Di lunedì 18 luglio 2022) Life&People.it È ufficialmente partito ieri sera a Düsseldorf il Chromatica Ball Tour di Lady Gaga, una Tournée a dir poco straordinaria che vanta, oltre ad una messa in scena di tutto rispetto, anche una serie di abiti firmati Versace rimasti fino a pochissime ore dallo show assolutamente top secret. Per l’occasione, Stefani Germanotta ha voluto stupire il suo pubblico più del solito, riproponendo uno stile punk rock che in qualche modo ha ricordato i fasti della sua epoca “Monster”. Gli abiti del Chromatica Ball di Lady Gaga ci trasportano in un mondo post apocalittico. Proprio come la copertina del suo ultimo progetto discografico (Chromatica, ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 18 luglio 2022) Life&People.it È ufficialmente partito ieri sera a Düsseldorf ildi, unanée a dir poco straordinaria che vanta, oltre ad una messa in scena di tutto rispetto, anche una serie di abiti firmatirimasti fino a pochissime ore dallo show assolutamente top secret. Per l’occasione, Stefani Germanotta ha voluto stupire il suo pubblico più del solito, riproponendo uno stileche in qualche modo ha ricordato i fasti della sua epoca “Monster”. Gli abiti deldici trasportano in un mondo post apocalittico. Proprio come la copertina del suo ultimo progetto discografico (, ...

secerchimitrovi : camminare per strada ascoltando lady gaga vuol dire avere un girl boss fashion week catwalk moment - maaxxx95 : Deserved (video innovativi e influenti) Britney Kanye Timberlake Beyoncè Per il resto per dare credibilità al pre… - alkalinecloud11 : VAI PRO INFERNO LADY GAGA - muevetme : @lasciatestare boh non ci vedo ho letto lady gaga infatti ti stavo per dire ma non è la tua preferita ahahhah - muevetme : @lasciatestare io che ho letto lady gaga -