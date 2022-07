Pubblicità

Corriere della Sera

Ore 09:08 - Latormenti 5 Stelle: "Pentitevi". "Vi sputeremo addosso" ( Emanuele Buzzi ) Dopo 30 ore di riunioni, da mercoledì a sabato, non è ancora finita l'assemblea permanente del ...... da statista che liquida il Salvini del Papeete al ritorno di una copia sbiaditatempi del "vaffa" Trenta ore di riunioni per non decidere: ladel tormento M5S Il ring tra falchi e ... La Woodstock dei tormenti 5 Stelle: «Pentitevi». «Vi sputeremo addosso» •Il premier non vede passi in avanti e la legislatura è sempre più in bilico. • Maggioranza chiamata a rimettere insieme i pezzi della crisi che si è aperta con il non voto di fiducia del Movimento al ...Dopo 30 ore di riunioni, da mercoledì a sabato, non è ancora finita l’assemblea permanente del M5S sulla crisi di governo. I segnali dei pro Draghi, che temono di essere tagliati fuori ...