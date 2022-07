La vera traumatica storia del meme della donna che urla a un gatto

(Di lunedì 18 luglio 2022) Chi non si è mai imbattuto nelchea unbianco? La signora bionda dell’immagine è Taylor Armstrong ed è una delle protagonisteserie “The Real Housewives of Beverly Hills”. In uno degli episodi dello show, Armstrong si scaglia in modo veemente contro Camille Grammer. La discussione degenera e lainizia così adre e a piangere disperata. Ecco, l’immagine delcorrisponde proprio a quel momento, associato poi all’immagine delSmudge, a cui non piace l’insalata. LEGGI ANCHE >>Morto un, se ne fa un altro Ilchealbianco: la ...

Il meme della donna che urla al gatto bianco: chi è Taylor Armstrong