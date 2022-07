(Di lunedì 18 luglio 2022) Gli equilibri mondiali cambiano e ne risente anche il mondo del. Ladedica un approfondimento all’aumento pressante di potere nelle trattative dida parte del, che sfrutta l’immissione di denaro dovutadel gas. Gli investitori della regione del Golfo stanno avanzando: in quella regione del mondo si stanno aprendo nuovi campi di finanziamento, perché gli europei devono in qualche modo rifornirsi di materie prime proprio in quella zona. Così, ladel gas insi trasforma anche in un incredibile eccesso di denaro per attingere aleuropeo. E’ notizia della scorsa settimana l’offerta proveniente dalper ...

Pubblicità

napolista : La Sueddeutsche: grazie alla crisi del gas in Europa l’Arabia Saudita sconvolge il mercato del calcio I governi… - MaeyCat : Ah sì certo ?? L''aura pura'? ?? Secondo “Sueddeutsche Zeitung”, grazie a Draghi in Italia “ci si sentiva più solidi… -

Agenzia Nova

E' questo il senso dell'iniziativa nata in Germaniaalla società di consulenza KickIn! e all'... Lo racconta la. Al centro c'è la funzione 'come posso dirlo meglio', che illustra, ...Zeitung ricorda che Di Maio è stato ''spesso ridicolizzato, non del tutto ... Per molti, non vi era da stupirsi, dato che nei 5 Stelle ''persone dal nulla,a pochi clic su una ... Stampa tedesca: “Draghi necessario ora più che mai”, sua dipartita “un disastro per l’Ue” Non conta che il greco abbia preso a pallinate il pubblico e l'avversario. Per il quotidiano è l'australiano ad averlo portato a perdere il controllo ...