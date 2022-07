La storia dello stato russo ci mostra cosa c’è alla base della volontà imperiale di Mosca

(Di lunedì 18 luglio 2022) "Vladimir Putin, si sa, non va per il sottile” spiega lo storico francese Thierry Lentz, direttore generaleFondation Napoléon e professore all’Institut catholique d’études supérieures del comune di La Roche-sur-Yon (Ices). Secondo Putin, la Russia non fa altro che difendersi invadendo l’Ucraina; Zelensky è un brigante; l’America e la sua Nato vogliono imporre alle popolazioni slave un imperialismo il cui primo bersaglio è la Santa Russia. “Sullo sfondo di verità semplificate, la posta in gioco è quella di ottenere l’adesione delle opinioni europee, a giusto titolo scioccate dalle immagini di atrocità commesse contro dei civili, a un sostegno incondizionato a Kyiv. Una sorta di guerra giusta dell’occidente per procura. Queste semplificazioni reciproche non devono né scandalizzarci né impedirci di riflettere. Anche una causa legittima ha bisogno di slogan: è una ...

Pubblicità

mauroberruto : La domenica d’oro della #pallavolo azzurra. Prima #VNL della storia al femminile e 3 squadre campioni d’Europa: U1… - marattin : Forza Italia ha governato due volte. Dal 2001 al 2006 e dal 2008 al 2011. La prima volta la pressione fiscale è sal… - Avvenire_Nei : Geografie. Padre Zanotelli e l'Africa devastata e umiliata dalla «tribù» bianca - ClaudioBollenti : RT @armanduplessis: 'Non credo che #Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una mancanz… - armanduplessis : 'Non credo che #Draghi abbandonerà in questo momento la responsabilità di presidente del Consiglio. Sarebbe una man… -

Il Piccolo

Un progetto che viene da lontano Come ricostruisce il traduttore e appassionato didel ... In un articoloscorso anno del Washington Post , un anonimo generale di alto rango della Space ...E alla difesaStato di diritto, cosa diversa dalla sola tutela di vecchi e nuovi diritti, ... Sono tutti concetti di grande attualità e "visione", a conferma che ladovrebbe essere "maestra ... La storia dello stabilimento Wärtsilä di Trieste: il colpo di spugna su una tradizione nata sotto l'Austria We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. Immerso tra le bellezze e i ...Ecco di chi si tratta. Fin dalla sua prima stagione Don Matteo ha attirato l'attenzione di milioni di italiani, che nel corso degli anni hanno seguito la storia con affetto. I personaggi storici della ...