La storia dei profumi Gaultier ispirati ai suoi meravigliosi abiti (Di lunedì 18 luglio 2022) Life&People.it Ha fatto dell’irriverenza la sua cifra stilistica. Ha osato, ha legato in modo indissolubile il mondo dei profumi alla moda; quello di Jean Paul Gaultierè è uno stile unico. Dai corpetti ai bustini con coppe coniche, fino all’abito che ricrea il flacone di uno dei suoi profumi più celebri. I vestiti sono un inno alla libertà, le fragranze diventano opere d’arte racchiuse in bottiglie di vetro che riproducono il corpo di una donna in bustier e quello di uomo vestito da marinaio. Gli esordi Poco studioso, non ama la scuola. Lo stilista francese capisce subito qual è la sua attitudine: durante le lezioni in classe passa il tempo a disegnare ballerine vestite di piume e paillette delle Folies Bergère fino quando un giorno viene sorpreso dall’insegnante che lo mette in punizione. Quell’episodio segna ... Leggi su lifeandpeople (Di lunedì 18 luglio 2022) Life&People.it Ha fatto dell’irriverenza la sua cifra stilistica. Ha osato, ha legato in modo indissolubile il mondo deialla moda; quello di Jean Paulè è uno stile unico. Dai corpetti ai bustini con coppe coniche, fino all’abito che ricrea il flacone di uno deipiù celebri. I vestiti sono un inno alla libertà, le fragranze diventano opere d’arte racchiuse in bottiglie di vetro che riproducono il corpo di una donna in bustier e quello di uomo vestito da marinaio. Gli esordi Poco studioso, non ama la scuola. Lo stilista francese capisce subito qual è la sua attitudine: durante le lezioni in classe passa il tempo a disegnare ballerine vestite di piume e paillette delle Folies Bergère fino quando un giorno viene sorpreso dall’insegnante che lo mette in punizione. Quell’episodio segna ...

