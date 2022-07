La Stampa: Il mercato è un affare che passa largo dalla Serie A, riguarda i nababbi della Premier (Di lunedì 18 luglio 2022) «Spendi e spandi, ma non in Italia. Il City investe quanto quattro club di A»: è il titolo di un articolo dell’edizione odierna de La Stampa, a firma Stefano Scacchi, che afferma l’ineluttabile verità che il mercato, almeno fino a questo momento, è un affare che passa largo dalla Serie A. riguarda i nababbi della Premier e al massimo un paio di club spagnoli. La squadra che ha speso di più, in Europa, è il Manchester City. I citizens, per assicurarsi Haaland e Phillips, hanno investito quasi 110 milioni di euro. Per arrivare a questa cifra bisogna mettere insieme le prime quattro società della graduatoria italiana: Lazio, Napoli, Inter e Monza. Più lontana la Juve, che si è buttata sui ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) «Spendi e spandi, ma non in Italia. Il City investe quanto quattro club di A»: è il titolo di un articolo dell’edizione odierna de La, a firma Stefano Scacchi, che afferma l’ineluttabile verità che il, almeno fino a questo momento, è uncheA.e al massimo un paio di club spagnoli. La squadra che ha speso di più, in Europa, è il Manchester City. I citizens, per assicurarsi Haaland e Phillips, hanno investito quasi 110 milioni di euro. Per arrivare a questa cifra bisogna mettere insieme le prime quattro societàgraduatoria italiana: Lazio, Napoli, Inter e Monza. Più lontana la Juve, che si è buttata sui ...

