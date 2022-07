“La sinistra fugge dal voto” | sostenuta dai sondaggi | la Meloni attacca Ma Salvini e il Cavaliere ‘attendono’

Leggi su italiasera

(Di lunedì 18 luglio 2022) Mercoledì il premier Draghi interverrà alla Camera, sapremo così come andrà a finire questa insopportabile ‘bagarre’ politica. Nel frattempo, mentre asi cerca di ‘salvare il salvabile’, per ovvi motivi, come nel caso del centrodestra – non senza ‘speranza’ – ci si prepara invece all’idea di elezioni anticipate. Questo perché mai come ora, Berlusconi,, confortati daa dir poco lusinghieri, sanno di avere altissime chance di prendersi le Camere, e con una maggioranza di tutto rispetto. Ma c’è un ‘ma’. Anche qui, diversamente da come si vorrebbe far credere, non tira un’aria di ‘festa familiare’ anzi, allo stato dei fatti, per quando iled il leader del carroccio continuino a ‘brigare’, del resto i numeri parlano chiaro: l’eventuale vittoria del centrodestra ...