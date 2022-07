La Russia minaccia il quotidiano svizzero di azioni legali per aver pubblicato l’immagine di Putin con il naso da clown (Di lunedì 18 luglio 2022) Between Superheroes and Villains: The Power of Memes in the Ukraine War è il titolo di un articolo che è stato pubblicato dal quotidiano svizzero Neue Zürcher Zeitung. A corredo di questo pezzo, la redazione ha scelto di inserire una immagine del presidente russo Vladimir Putin con un naso da clown. E questa scelta non è piaciuta alle istituzioni di Mosca che, attraverso i loro organi diplomatici, hanno trasmesso il loro dissenso esattamente all’ambasciata russa in Svizzera. LEGGI ANCHE > Cosa c’era scritto nell’articolo per cui La Stampa è stata denunciata dall’ambasciatore russo Putin con naso da clown, l’ambasciata russa contro il quotidiano svizzero Le rimostranze ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 18 luglio 2022) Between Superheroes and Villains: The Power of Memes in the Ukraine War è il titolo di un articolo che è statodalNeue Zürcher Zeitung. A corredo di questo pezzo, la redazione ha scelto di inserire una immagine del presidente russo Vladimircon unda. E questa scelta non è piaciuta alle istituzioni di Mosca che, attrso i loro organi diplomatici, hanno trasmesso il loro dissenso esattamente all’ambasciata russa in Svizzera. LEGGI ANCHE > Cosa c’era scritto nell’articolo per cui La Stampa è stata denunciata dall’ambasciatore russoconda, l’ambasciata russa contro ilLe rimostranze ...

