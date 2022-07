La Roma si cautela: nell’offerta a Dybala i bonus sono legati anche alle presenze effettive in squadra (Di lunedì 18 luglio 2022) La Roma come l’Inter. anche i giallorossi sono preoccupati per la tenuta fisica di Paulo Dybala, ecco perché nell’offerta recapitata ieri agli agenti dell’argentino dal diesse Tiago Pinto, sono comparsi i bonus legati alle presenze in squadra, proprio come fece a suo tempo il club nerazzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Avrebbe anche scelto, l’attaccante: quando Mourinho comincia a gonfiarti di parole e a concimarti l’ego è difficile non ascoltarlo. Poi però bisogna parlare di soldi e Tiago Pinto è partito con calma. Ha offerto agli agenti di Dybala 4,5 milioni a stagione per quattro anni, più i consueti bonus sostanziosi. In teoria non ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Lacome l’Inter.i giallorossipreoccupati per la tenuta fisica di Paulo, ecco perchérecapitata ieri agli agenti dell’argentino dal diesse Tiago Pinto,comparsi iin, proprio come fece a suo tempo il club nerazzurro. Lo scrive il Corriere dello Sport. “Avrebbescelto, l’attaccante: quando Mourinho comincia a gonfiarti di parole e a concimarti l’ego è difficile non ascoltarlo. Poi però bisogna parlare di soldi e Tiago Pinto è partito con calma. Ha offerto agli agenti di4,5 milioni a stagione per quattro anni, più i consuetisostanziosi. In teoria non ...

