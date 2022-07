La Roma ha vinto il ciapanò per Dybala. Giocherà per Mourinho (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulo Dybala Giocherà con la Roma. È finito il ciapanò dell’estate. Spacciata per un’asta, in realtà quella per Dybala è stata una gara a perdere in cui tante pretendenti si sono chiamate fuori. A partire ovviamente dalla Juventus, fino all’Inter e forse il Milan. Dall’estero neanche una richiesta per quel che è un giocatore considerato un campione soltanto in Italia. A volerlo erano rimasti in due: il Napoli e la Roma. E ha vinto la Roma che ha offerto una cifra attorno ai 5 milioni che con i bonus potranno diventare 6. Per tre anni. La Juventus in un primo momento voleva offrirne 9,2 milioni con 2,5 di bonus a scadenza giugno 2026. Poi, ha ridotto le pretese a 6 milioni netti più bonus ma con un drastico ridimensionamento delle commissioni per il suo ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 18 luglio 2022) Paulocon la. È finito ildell’estate. Spacciata per un’asta, in realtà quella perè stata una gara a perdere in cui tante pretendenti si sono chiamate fuori. A partire ovviamente dalla Juventus, fino all’Inter e forse il Milan. Dall’estero neanche una richiesta per quel che è un giocatore considerato un campione soltanto in Italia. A volerlo erano rimasti in due: il Napoli e la. E halache ha offerto una cifra attorno ai 5 milioni che con i bonus potranno diventare 6. Per tre anni. La Juventus in un primo momento voleva offrirne 9,2 milioni con 2,5 di bonus a scadenza giugno 2026. Poi, ha ridotto le pretese a 6 milioni netti più bonus ma con un drastico ridimensionamento delle commissioni per il suo ...

