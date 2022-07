La rivoluzione del Super Ecobonus 110%, Fratus Restauri: “Consumi quasi azzerati. Ci ringraziano ancora oggi” (Di lunedì 18 luglio 2022) Martinengo. La crisi economica dovuta all’aumento dei prezzi dei materiali e il ritardo nella loro consegna colpisce anche le imprese edili. Ci sono però aziende capaci di resistere all’urto grazie alla loro esperienza e a una capacità di lavoro con precisione e organizzazione. Come la Fratus Restauri Srl, ditta di Martinengo composta da una ventina di dipendenti e presente sul mercato dal 2001. Specializzata in nuove costruzioni, ristrutturazioni e Restauri vincolati, la Fratus ha una lunga tradizione di famiglia: “L’azienda – racconta il direttore generale Marzio della Giovanna – è nata grazie all’impegno di mio padre, che ha un’esperienza più che quarantennale nell’edilizia e che da vecchio carpentiere bergamasco ha messo su l’impresa come si suol dire. Nel 2001 poi abbiamo deciso di aprire quest’azienda, che si ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022) Martinengo. La crisi economica dovuta all’aumento dei prezzi dei materiali e il ritardo nella loro consegna colpisce anche le imprese edili. Ci sono però aziende capaci di resistere all’urto grazie alla loro esperienza e a una capacità di lavoro con precisione e organizzazione. Come laSrl, ditta di Martinengo composta da una ventina di dipendenti e presente sul mercato dal 2001. Specializzata in nuove costruzioni, ristrutturazioni evincolati, laha una lunga tradizione di famiglia: “L’azienda – racconta il direttore generale Marzio della Giovanna – è nata grazie all’impegno di mio padre, che ha un’esperienza più che quarantennale nell’edilizia e che da vecchio carpentiere bergamasco ha messo su l’impresa come si suol dire. Nel 2001 poi abbiamo deciso di aprire quest’azienda, che si ...

