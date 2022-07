La Regione Sovrana della Campania contro lo Stato Italiano (Di lunedì 18 luglio 2022) di Michelangelo Russo A ottobre ci sarà l’udienza davanti al TAR tra lo Stato Autonomo della Regione Campania (in attesa di entrare nella Nato e nella UE) e lo Stato Italiano, in persona del Sovrintendente BAAS di Salerno (e astrattamente, come convitato di pietra, il Procuratore Generale della Corte di Appello di Salerno). Oggetto della contesa: la riapertura della cava di Ottati. Nella precedente puntata abbiamo parlato della encomiabile lotta della Procura Generale di Salerno contro lo scempio ambientale del Parco degli Alburni. Grazie alla tenacia del Sostituto Procuratore Generale Antonella Giannelli, tra il 2015 e il 2016, la Magistratura Salernitana ripristinò il paesaggio nel ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 18 luglio 2022) di Michelangelo Russo A ottobre ci sarà l’udienza davanti al TAR tra loAutonomo(in attesa di entrare nella Nato e nella UE) e lo, in persona del Sovrintendente BAAS di Salerno (e astrattamente, come convitato di pietra, il Procuratore GeneraleCorte di Appello di Salerno). Oggettocontesa: la riaperturacava di Ottati. Nella precedente puntata abbiamo parlatoencomiabile lottaProcura Generale di Salernolo scempio ambientale del Parco degli Alburni. Grazie alla tenacia del Sostituto Procuratore Generale Antonella Giannelli, tra il 2015 e il 2016, la Magistratura Salernitana ripristinò il paesaggio nel ...

