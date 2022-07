La reazione della Polizia quando si accorge di aver fermato e perquisito il calciatore Bakayoko | VIDEO

(Di lunedì 18 luglio 2022) Un filmato destinato a far discutere e che arriva direttamente dalla strade del centro di Milano. Nel, diventato virale sui social nelle ultime ore, si vede un cittadinodurante un controllo di. L’uomo vienecon veemenza da uno degli agenti, mentre la sua collega apre gli sportelli dell’automobile e punta la pistola contro le altre persone presenti a bordo. Poi, dopo qualche decina di secondi, ecco l’intervento di un terzo agente che blocca i due colleghindosi dell’identità di quella persona: ildel Milan Tiémoué. Il momento in cui il poliziotto si rende conto che hae bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero – Il Primo Rossonero ...

